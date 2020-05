Riaprono i Grandi Giardini d’Italia, le bellezze naturali del nostro Paese

Splendidi fiori dai colori brillanti, architetture affascinanti e una natura rigogliosa: i Grandi Giardini Italiani sono dei veri e propri angoli di paradiso dove poter ammirare le bellezze botaniche e artistiche del nostro Paese. Per scoprire luoghi favolosi e suggestivi, spesso non c'è bisogno di allontanarsi troppo. A pochi passi dalle grandi città potete trovare dei tesori che, con le loro meraviglie naturali, vi lasceranno a bocca aperta. Dopo il lungo periodo di lockdown, lunedì 4 maggio molti di questi giardini hanno riaperto i battenti, giusto in tempo per godere dei loro sgargianti colori primaverili. Scopriamo insieme alcuni dei parchi più idilliaci dove trascorrere qualche ora in pieno relax.