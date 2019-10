Vivere come Barbie: a Malibu la casa rosa è ora accessibile a tutti

Chi non ha mai sognato di vivere come una Barbie? Quel mondo così magico e rosa shocking dove tutto è incredibilmente perfetto. Oggi quel sogno diventa realtà: in occasione dei 60 anni di Barbie, Airbnb apre le porte della celebre Malibu Dreamhouse.