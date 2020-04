I Paesi più in salute del mondo in cui poter vivere

Avete mai preso in considerazione l’idea di trasferirvi all’estero? Se la risposta è sì, probabilmente vi sarà utile sapere quali sono i migliori Paesi al mondo dove vivere . La classifica che vi proponiamo fa riferimento ai luoghi più sani secondo Legatum Prosperity Index del 2019. Certo molte cose sono cambiate dall’anno scorso se consideriamo l’epidemia del Covid-19 che ha colpito tutto il mondo. A questo proposito la BBC in un suo recente articolo ha fatto notare come questi stessi Paesi resterebbero comunque in cima alla lista anche dopo la fine del Coronavirus in riferimento proprio a come è stata gestita l'emergenza.