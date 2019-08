Titanic, crociere e Venezia: quello che ti sei perso in settimana

Quella che sta per concludersi è stata una settimana ricca di avvenimenti interessanti, di cui raccontiamo nella nostra consueta rubrica dedicata alle notizie più belle (e curiose) che arrivano da ogni parte del mondo. Si è parlato del Titanic, il leggendario transatlantico inglese affondato durante il suo viaggio inaugurale: ciò che gli esperti hanno scoperto negli scorsi giorni, durante un'immersione esplorativa, sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Belle notizie invece per chi ha intenzione di regalarsi una crociera, grazie ad alcune offerte sbalorditive e a nuove, affascinanti mete. Anche per quel che riguarda la città di Venezia si torna a parlare di crociere, grazie a un'importante decisione che avrà un enorme impatto sul futuro della Laguna. Infine, scopriamo una delle ultime novità in materia di turismo sostenibile e accessibile, che vede protagonista la nostra Toscana.