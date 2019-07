Sicilia, Calabria e Firenze: cosa ti sei perso in settimana

La scorsa settimana si è spento, dopo un mese di coma, il grande scrittore Andrea Camilleri. Per omaggiarlo, in questi giorni abbiamo ripercorso i luoghi cardine dei suoi romanzi, che hanno come protagonista il commissario Montalbano. Un tour della Sicilia più bella e più vera, ma anche quella meno conosciuta dai turisti. E poi, in queste ore, tantissimi fan gioiscono per la messa in onda della terza stagione de La Casa di Carta. Sapevi che molte scene della serie tv spagnola sono state girate in Italia? Scopriamo insieme queste e altre notizie importanti che ti sei perso durante la settimana.