La nave da crociera più lussuosa del Mediterraneo

È salpata la Celebrity Edge, la nave da crociera più lussuosa del Mediterraneo disegnata per la prima volta in 3D. Nuovi e innovativi spazi comuni che si trasformano a tutte le ore del giorno, suite meravigliose, piattaforme fuoribordo che si postano sui diversi ponti della nave, Spa con trattamenti all’avanguardia mai visti in mare, zone esclusive riservate ai passeggeri delle ville e ristoranti stellati a bordo