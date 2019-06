Da Milano a Napoli, i musei e i parchi da visitare domenica 2 giugno

Non è solo la Festa della Repubblica Italiana, il: cadendo di domenica, nel 2019 è anche l'occasione perfetta per scoprire le bellezze d'Italia, dai giardini ai musei. L'1 e il 2 giugno è infatti il weekend dell'", l'iniziativa promossa dall' APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia che permetterà a tutti di visitare 222 tra giardini, orti botanici e dimore storiche in genere chiuse al pubblico. Ma è anche, il 2 giugno, una tra le "" che - durante l'anno - mirano a portare il grande pubblico nei musei d'Italia, a ingresso gratuito o ad un costo ridotto del biglietto.