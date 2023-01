Le migliori città del mondo nel 2023: la classifica

Come scegliere la meta del prossimo viaggio? È semplicissimo: una nuova classifica, stilata dagli esperti di Resonance Consultancy, ci rivela quali sono le città migliori da visitare nel 2023. E se Kiev è stata eletta come "Miglior Città Onoraria" per la sua resilienza in un anno così difficile, resta la curiosità di scoprire quali sono le altre destinazioni sparse in tutto il mondo ad essersi aggiudicate un posto nella lista. Partendo dal basso, in decima posizione troviamo Amsterdam (nella foto), vivace località molto amata dai turisti.