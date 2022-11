I migliori borghi italiani di montagna da vedere adesso

Per chi non ama sciare questo è il momento perfetto per visitare: i colori dell'autunno creano poesia, e la neve in lontananza rende tutto più magico. Il primo che vi consigliamo di scoprire è Antagnod (in foto), il capoluogo del comune sparso di Ayas, in Valle d'Aosta, da dove si gode di una magnifica vista sul massiccio del Monte Rosa e con tanti siti di interesse come la sua chiesa parrocchiale di San Martino con all'interno un altare maggiore costruito in legno intagliato, dipinto e dorato.