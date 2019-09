Le mete da visitare entro fine anno

Il World Economic Forum, l'organizzazione no profit con sede in Svizzera che ogni anno riunisce esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale per discutere delle questioni più urgenti a livello mondiale, ha stilato l'elenco delle mete da visitare prima che il 2019 volga al termine. Località stupende in giro per il mondo, ognuna con le sue peculiarità e meraviglie in grado di emozionare e coinvolgere il visitatore, che sono state classificate in base a 90 criteri tra cui infrastrutture, sicurezza, iniziative di viaggio sostenibili, cultura, alloggio e rapporto qualità-prezzo. Non poteva mancare l'Italia, perla del turismo a livello internazionale. Scopriamo subito le mete che dobbiamo visitare in questi ultimi mesi dell'anno.