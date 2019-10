I mercatini di Natale in spiaggia: le location del Sud Italia

Colori caldi e avvolgenti, prodotti d'artigianato e richiami alla neve: per vedere deglinon serve necessariamente recarsi in location del Nord Italia. Anche il Sud della nostra bellissima penisola si riempie di magici villaggi, che non hanno niente da invidiare, per esempio, a quelli del Trentino . Dagli, la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Sardegna propongono tanti appuntamenti per entrare nel. Ecco dove e quando.