Běhej Lesy, la maratona che passa tra i boschi della Repubblica Ceca

Oggi parte la prima tappa della, la maratona che si svolge tra i boschi della, con tratte dai 10 ai 21 chilometri attraverso le più belle località naturalistiche e storiche del paese, con percorsi appositi per singoli corridori, per bambini o per team. Dopo la corsa di oggi ci sarannoda qui a fine agosto, in diverse città. L’elenco completo con la mappa è consultabile sul sito ufficiale dell’evento