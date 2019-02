Per quanto possa sembrare assurdo, se doveste decidere di recarvi a, in Malesia , precisamente al 163 di Retail Park a Mont Kiara, avrete la certezza di ritrovarvi in paradiso. L’annuncio sembra di per sé folle ma esprime bene l’idea che l’architetto e artistaintende trasmettere con la sua spettacolare installazione permanente: