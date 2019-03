Glamping a tema Barbie: la stanza

La Mattel ha realizzato una suite per una glamping experience in onore del 60esimo compleanno di Barbie, in collaborazione con l'Hilton Hotel della Città di Santa Fe , in Nuovo Messico. Ci sono voluti quasiper creare questa camera a tema, che comprende una piscina rosa, il famoso DreamCamper e una collezione di Barbie rare degli anni passati in dotazione. Il glamping è una fusione tra le due parole glamour e camping, come spiegato da General Manager dell’Hotel . Indica quelle esperienze di pernottamento all’aperto, che mantengono però tutti i comfort, in perfetta sintonia con lo stile di Barbie.