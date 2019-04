Gatto e ciclista, girano il mondo insieme da inseparabili amici

Un gatto e un ciclista a spasso per il mondo. Sembra il titolo di una di quelle storie per bambini che, per quanto belle, hanno ben poco di realistico. Eppure, in questo caso, si tratta di una meravigliosa storia vera: quella di Dean Nicholson, trentottenne barbuto e corpulento che nel mese di settembre ha iniziato il suo viaggio in bicicletta alla scoperta del mondo intero, e di Nala, la dolce gattina che lo accompagna in questa avventura.