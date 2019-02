In Finlandia, la città in cui si va in bicicletta sempre (anche con -20°C)

La temperatura media durante la stagione più calda è di 10 gradi, già questo basta per comprendere quanto sia particolare vivere in un paese come la Finlandia . Ma non esiste buono o cattivo tempo per gli studenti del luogo., una temperatura spesso registrata in questa città della Finlandia settentrionale. Un ingegnere urbano ha immortalato tutto con un semplice scatto nel cortile della Metsokangas Comprehensive School: centinaia di biciclette immerse nella neve mentre gli studenti seguono le lezioni. Su 1200 iscritti tra i 7 e i 17 anni, 1000 scelgono i pedali.