L’estate dei vip, dove vanno le celebrity in vacanza

L'estate è qui, è tempo di viaggi e spensieratezza e scatta la curiosità di conoscere le località predilette dalle celebrity per le loro vacanze. A Capri è arrivata Cindy Lauper: la star della musica pop rock ha scelto la lussuosa e rinomata "isola azzurra" per qualche giorno di relax e per festeggiare il suo 69esimo compleanno. (Nella foto, scorcio di Capri)