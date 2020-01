Domenica al museo: il primo weekend del 2020 è dedicato alla cultura

È ormai una tradizione che si rinnova di anno in anno, dal 2014: stiamo parlando dell'evento #domenicalmuseo, un'iniziativa che il Ministero dei Beni Culturali ha introdotto per incentivare visite alle istituzioni culturali più importanti d'Italia. Quindi, ogni prima domenica del mese i musei e i parchi archeologici statali aprono i battenti gratuitamente, così da permettere a turisti o semplici curiosi di scoprire l'arte e la cultura millenarie che caratterizzano il nostro Bel Paese. Come dicevamo, anche quest'anno l'evento riceve il patrocinio statale: il primo appuntamento è per domenica 5 gennaio 2020. Scopriamo insieme alcuni dei principali siti culturali che offrono l'ingresso gratuito.