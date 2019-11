Cruise of Thrones: nel 2021 parte la crociera per i fan de Il trono di spade

Sta per partire una crociera davvero eccezionale, che i fan de Il trono di spade troveranno a dir poco meravigliosa: si chiama, e salperà nel settembre 2021, alla volta di alcune delle più belle località al mondo. Quali? Quelle che hanno ispirato la celebre serie tv HBO, naturalmente. La nave che accoglierà gli ospiti è la bellissima Celebrity Cruise Edge , dotata di tutti i comfort, ed è (quasi) pronta per un viaggio verso i confini del Mondo Conosciuto. Sono disponibili, ciascuno della durata di 8 giorni: il primo esplorerà le, il secondo avrà come destinazione le calde. Ma i più esigenti possono concedersi una crociera extra, che in 16 giorni percorrerà entrambi gli itinerari.