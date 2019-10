Le compagnie aeree migliori per viaggiare con i bambini

Andare in vacanza con i propri figli è un'esperienza bellissima, ma quando si tratta di volare potrebbero esserci piccole difficoltà. Lunghe attese all'imbarco, passeggini da trasportare di qua e di là, posti a bordo assegnati in maniera casuale e poi il viaggio stesso, nella speranza che i bimbi rimangano tranquilli e non si annoino troppo. Ci sono alcune compagnie aeree che hanno deciso di puntare sulle famiglie, offrendo loro un viaggio il più facile e sereno possibile. Il sito britannico Play like mum ha selezionato le principali, in una classifica alle compagnie maggiormente family friendly.