Benché ormai molti siano convinti che Vigata esista davvero, in realtà è solo un luogo di fantasia di, autore appena scomparso dei romanzi che vedono protagonista il. Le scene della nuova fiction Tv che andrà in onda a primavera del 2020 sono state girate in molte zone della Sicilia, specie in provincia di Agrigento. Ma anche in location inedite. Ecco quali