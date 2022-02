La classifica delle 10 escursioni migliori del mondo

La piattaforma Sportshoes, unendo il numero di hashtag di Instagram e i dati di ricerca su Google, ha stilato una classifica (non certo esaustiva) dei migliori percorsi escursionistici del mondo. Tra questi, uno dei più antichi itinerari di pellegrinaggio, la Via Francigena, che dal portico sud della Cattedrale di Canterbury attraversa il nord della Francia per arrivare in Italia e raggiungere Roma passando per Piemonte, Lombardia, Emilia e Toscana. (Nella foto, un tratto della Via Francigena)