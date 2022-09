Città europee, le meno note da visitare in autunno

C'è un mese più romantico dell'autunno? Con i viali alberati che si tingono dei colori del foliage, le atmosfere impregnate di una dolce malinconia e gli eventi che destano strade e piazze dal torpore estivo, è il periodo ideale per partire alla scoperta di magiche destinazioni fuori dalle solite rotte turistiche. Abbiamo perciò selezionato alcune delle più belle città europee, ancora poco note. Tappe imperdibili per weekend o vacanze autunnali, come Heidelberg, a sud di Francoforte, rinomato polo universitario immerso in un bellissimo paesaggio fluviale, su cui spicca un suggestivo castello collinare abbandonato. Amata da personalità come Goethe e Mark Twain, è una delle città più incantevoli della Germania, con un centro storico che riserva splendide sorprese. (In foto, Heidelberg)