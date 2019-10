Castelli Aperti: i più belli da visitare in Friuli Venezia Giulia

si aprono, per la seconda volta nell'arco dell'anno, i portoni dei castelli solitamente inaccessibili del Friuli per donare al visitatore l. Magnifici giardini, saloni dipinti e impreziositi dall'arte, scaloni affascinanti, storia e memorie di un tempo che fu: ipermettono di scoprire un ricco patrimonio storico finora nascosto. Scopriamo insieme quali sono iche potete ammirare in Friuli.