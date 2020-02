Il Carnevale di Rio de Janeiro 2020

Il Carnevale di Rio de Janeiro è un'esplosione di colori. Nel sambodromo sfilano scuole di samba, belle donne, indigeni dall'Amazzonia brasiliana e tutta la popolazione cittadina. Milioni i brasiliani e turisti che sono scesi in strada per ballare e assistere a uno spettacolo che non si scorda mai