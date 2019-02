Coloratissimo, allegro, vivace: ilpiace proprio a tutti, grandi e piccini. In Italia e nel mondo, di feste imperdibili se ne trovano un po' ovunque: chi non conosce il Carnevale di Venezia, o quello di Rio de Janeiro? Oggi, SiViaggia vuole però regalarvi una versione ancor più originale di questa celebrazione: ecco come viene festeggiata in alcuni tra i Borghi più Belli d'Italia