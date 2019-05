I Comuni italiani che nel 2019 hanno ottenuto la Bandiera Blu sono ben 183, ovvero 8 in più rispetto al 2018. Quattro risultano fuori e dodici sono i nuovi ingressi, come reso noto dalla. Un grande successo per la, a quota 11 e con due nuovi ingressi. Ecco le spiagge più belle da non lasciarsi sfuggire.