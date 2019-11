A bordo della Norwegian Encore: le foto esclusive

Cosa riserva a bordo la Norwegian Encore , la nave più nuova e spettacolare della Norwegian Cruise Line? La nave, nata per stupire e per far desiderare agli ospiti di viverla "ancora e ancora", nei suoiospita pista di go kart, laser game, parco acquatico e altre incredibili attrazioni per rendere il viaggio così indimenticabile da non essere "mai abbastanza". Saliamo a bordo anche noi per scoprire tutte le meraviglie della "nave del divertimento".