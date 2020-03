Perché il 2020 è l’anno per visitare Bonn

Se parliamo di Bonn non possiamo non pensare a Beethoven e viceversa: 250 anni fa, nella città della Germania occidentale nasceva il compositore che ha fatto la storia della musica classica. La presenza di Ludwig Van Beethoven impregna la città tedesca: dalla sua casa, famosa in tutto il mondo, fino a statue e murales.