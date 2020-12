Le 10 mete più desiderate dagli italiani per il 2021

Progettare nuovi viaggi, anche a lungo raggio, e lasciarsi alle spalle questo strano 2020 è un grande desiderio condiviso. E dai dati delle ricerche e delle prime prenotazioni – effettuate in questi mesi sul prossimo anno – elaborati da Volagratis.com è emersa, per l'appunto, una forte voglia di viaggiare e ricominciare a esplorare il mondo da parte di noi italiani. E a tal proposito sono state individuate 10 destinazioni in cui sognano di andare i nostri concittadini nel 2021 e dove si registrano già prenotazioni. Scopriamole insieme.