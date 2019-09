Le 10 città più sicure del mondo

Amate andare alla scoperta di posti nuovi ed esplorare il mondo, ma mettete la sicurezza al primo posto? Scegliere la meta per il vostro prossimo viaggio non sarà più così difficile: The Economist ha infatti pubblicato l'indice Safe Cities 2019, che valuta la sicurezza di 60 città in tutto il mondo. La lista viene stilata ogni due anni e prende in considerazione quattro elementi fondamentali: la sicurezza digitale, la sicurezza delle infrastrutture, quella sanitaria e quella personale. L'indice finale deriva da una media dei punteggi ottenuti in ciascuna categoria, e rende complessivamente bene l'idea di quanto sia sicuro recarsi in queste località per le proprie vacanze. Scopriamo dunque quali sono le 10 città che svettano nella classifica.