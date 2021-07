A Fiumicino apre un hub per vaccini last minute

editato in: da

Prima ti vaccini, poi parti. Il tutto in pochi minuti, senza prenotazione e con il trolley in mano. All’aeroporto di Fiumicino la vaccinazione anti Covid-19 è last minute con l’apertura dell‘hub vaccinale Vax &Go, organizzato in collaborazione con Adr, Asl Roma 3 e Inmi Lazzaro Spallanzani. In questo modo, l’obiettivo è vaccinare passeggeri in partenza, in arrivo e in transito, come anche agli operatori aeroportuali, e le fasce di viaggiatori più giovani.

Fiumicino, scalo d’eccellenza europeo

Negli ultimi 5 giorni si sono prenotati in 150mila per la vaccinazione sul portale salutelazio.it. Per questo, accelerare i temi sembra essere la soluzione da seguire per far decollare, nel vero senso della parola, l’estate degli italiani e dei turisti stranieri in vista nel Belpaese. L’aeroporto di Fiumicino, principale scalo della Capitale, ha inaugurato oggi, martedì 27 luglio 2021, il «Vax & Go» un nuovo hub vaccinale allestito al Terminal 3 delle partenze.

Uno struttura funzionale, in cui è previsto il colloquio con il medico e la successiva somministrazione del vaccino, in prima o seconda dose, come nei comuni centri vaccinali. Questa volta, però, in pieno clima vacanziero. Il Leonardo da Vinci sarà il primo aeroporto in Italia ad avere una struttura simile e a fornire un servizio di tale portata e rilevanza. Uno scalo da record, l’aeroporto di Fiumicino, che si distingue per servizi, innovazione e funzionalità. Il maggiore aeroporto di Roma, infatti, è stato premiato lo scorso anno e per il terzo anno consecutivo, come miglior aeroporto d’Europa con il prestigioso Best Airport Award, un evento unico nella storia del premio. Proprio in quest’ottica, Fiumicino è stato premiato per la capacità di reazione all’emergenza sanitaria. L’inaugurazione dell’hub vaccinale a pochi passi dagli aerei in volo, rafforza il sistema efficiente dello scalo. Sempre a Fiumicino, il 6 luglio 2020 era stato inaugurato il primo volo tested.

Come ricevere la dose di vaccino in aeroporto

Al Vax & Go point a Fiumicino, i passeggeri ma anche i dipendenti aeroportuali potranno vaccinarsi prima di imbarcarsi e volare, oppure prima di iniziare a lavorare. Accedere alla vaccinazione è semplice: è sufficiente presentarsi al personale sanitario presente all’interno dell’hub con un documento di identità, e senza alcuna prenotazione per ricevere la prima o la seconda dose del vaccino e, di conseguenza, anche il Green Pass che verrà rilasciato subito e potrà essere scaricato in pochi minuti.