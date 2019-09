La Finlandia è stata eletta il Paese migliore per una vacanza selvaggia

editato in: da

C’è chi ama visitare città d’arte, chi pratica turismo stagionale (balneare d’estate e sciistico d’inverno) e chi, invece, cerca solamente il contatto con la natura. Se rientrate in quest’ultima categoria, dovreste proprio iniziare a organizzare il vostro prossimo viaggio. Meta da scegliere? La Finlandia.

Questa splendida regione incastonata nel cuore della penisola scandinava, bagnata dalle acque dell’omonimo golfo, è infatti una delle destinazioni predilette per chi vuole vivere una vacanza avventurosa e selvaggia. Questo genere di viaggi è sempre più ricercato, forse si tratta di semplice voglia di evasione dalla città, dal traffico e dallo smog. Oppure è un vero e proprio istinto che ci porta a tornare alle nostre origini, quando la natura era il nostro habitat. Per fortuna, scegliere la meta perfetta per una vacanza “wild” è diventato molto facile, grazie al Global Wildlife Travel Index che, nel 2019, ha selezionato le località migliori per chi ama questo turismo.

E al primo posto c’è proprio la Finlandia, che regala ai suoi visitatori degli splendidi panorami da mozzare il fiato e tantissime attività nel bel mezzo del verde incontaminato. Quali sono le caratteristiche che hanno fatto di questo Paese il più amato dai viaggiatori che cercano l’avventura? La classifica sopra citata prende in considerazione moltissimi aspetti: i principali sono senza dubbio la presenza e l’estensione dei parchi naturali, la biodiversità della fauna selvatica, le aree naturali protette e gli sforzi del governo per preservare la natura. Ma trovano sempre maggiore spazio questioni di tipo ambientalistico, con l’aumentare dell’interesse verso l’eco-sostenibilità. Ed ecco dunque comparire parametri che riguardano il turismo sostenibile, che hanno inciso notevolmente sulla classifica.

La Finlandia presenta molti aspetti che, per il Global Wildlife Travel Index, ne fanno una delle località migliori per gli amanti della natura incontaminata. Ad esempio, ben il 73,1% del suo territorio è coperto da foreste: una vera e propria regione green. Sono addirittura 39 i parchi nazionali e le aree protette, riconosciute per la loro importanza storica, ambientale e geologica, oppure di rilievo per la conservazione e la riproduzione di specie appartenenti alla fauna e alla flora locali. E le centinaia di isole che costellano il golfo permettono ai turisti di dedicarsi ad esplorazioni davvero fantastiche, offrendo loro un panorama indimenticabile.

Non è dunque un caso che, negli ultimi anni, questa regione abbia visto incrementare in maniera notevole il flusso di turisti sulle proprie terre. Addirittura, si è aggiudicata il titolo di Paese più felice del mondo. E siamo sicuri che il numero aumenterà ancora: abbiamo tutti bisogno di un po’ di verde in cui rilassarci e andare alla scoperta delle nostre vere radici.