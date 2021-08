Idea weekend: Ferrara fa un regalo a chi soggiorna in città

Fino all’11 settembre, chi sceglie di visitare Ferrara e di dormire in uno dei suoi hotel, riceve un bellissimo regalo: una visita guidata della città. L'iniziativa lanciata da VisitFerrara vuole dare un impulso al turismo che, negli ultimi mesi, causa pandemia, ha subìto un duro colpo. Ecco come funziona.

La città Patrimonio dell’Umanità Unesco è un vero gioiello d'architettura. Il suo eccezionale esempio di pianificazione urbana del periodo rinascimentale ha influenzato l'urbanizzazione di altre città in Italia e persino in Europa.

Il cuore di Ferrara è senza dubbio il suo castello, Castello Estense, conosciuto anche come Castello di San Michele. Questa bellissima struttura è stata costruita nel XIV secolo ed è arrivata ai giorni nostri in condizioni praticamente perfette.

Oggi si può ammirare l’imponente struttura fortificata dall’esterno e passeggiare intorno al fossato, ma è possibile entrare anche all’interno attraversando il ponte levatoio e visitare una serie di stanze riccamente decorate come la Camera dell’Aurora, la Cappella Ducale e le Segrete.

Un altro importante edificio da visitare nel centro storico di Ferrara è la Cattedrale di San Giorgio, rinomata per la sua splendida architettura e per gli interni: la facciata della cattedrale presenta infatti una perfetta combinazione di stili romanico e rinascimentale, mentre all’interno del Duomo si possono ammirare magnifiche opere d’arte e affreschi di vari artisti rinascimentali, che collocano la Cattedrale di Ferrara ai livelli dei più noti e famosi edifici religiosi d’Italia.

Passeggiando per Ferrara è impossibile non notare la particolare architettura del Palazzo dei Diamanti: circa 8.500 bugne (blocchi) in marmo bianco e rosa a forma di diamante ne ricoprono le due facciate, creando un effetto davvero impressionante. Il Palazzo dei Diamanti si trova accanto a Parco Massari, un parco pubblico in cui i ferraresi amano andare a rilassarsi.

Ma Ferrara non è soltanto il centro storico. Uscendo dalla città, per esempio, si possono ammirare le imponenti mura di mattoni e pietra che, in epoca rinascimentale, costituivano la fortificazione difensiva della città, con la tipica configurazione a stella con diversi incroci a punta. Oggi gran parte delle antiche mura della città è ancora in piedi e questa rete difensiva è considerata una delle meglio conservate d’Europa e che formano un sentiero ben tenuto che percorre praticamente tutto il giro delle mura della città, che si estende per circa 8-10 km, da fare a piedi o in bicicletta (la ciclabile inizia e termina a Porta degli Angeli).

La due ruote è la protagonista assoluta da sempre a Ferrara. È, infatti, la città con il maggior numero di piste ciclabili d'Italia (anche in rapporto alla popolazione). Oltre 150 chilometri di ciclovie. Qui, ogni abitante ha una bicicletta per spostarsi agilmente e anche i turisti possono godere di lunghi percorsi storico-architettonici usufruendo del servizio di bike sharing.

Si può soggiornare fino all’11 settembre 2021 in una delle 20 strutture convenzionate in città. Il tour guidato “Raccontare Ferrara | Edizione Estate” si svolge ogni sabato alle 17.00, ed è a cura di Itinerando e Naturalmente Arte. L’offerta è valida solo per pernottamenti in concomitanza con il sabato, il giorno del tour, e fino ad esaurimento posti.