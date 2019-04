La fattoria inglese dove si può fare pilates insieme ai maialini nani

editato in: da

Tutti gli amanti dello stile di vita sano, dell’esercizio fisico all’aria aperta e degli animali, troveranno molto interessante l’iniziativa della fattoria inglese Pennywell Farm (nel Devon) che propone lezioni di pilates in compagnia di maialini nani.

A partire da maggio, il 12 per l’esattezza, chi volesse provare qualcosa di diverso potrà partecipare a questo allenamento molto particolare, unico nel suo genere. Ci sono già state molte iniziative simili, in particolare da quando fare yoga insieme alle caprette o con i lemuri è diventato una vera e propria moda, ma mai coinvolgendo i maialini. Il concetto è concedersi una pausa all’aria aperta e seguire una lezione di pilates nella campagna inglese, mentre i piccoli maialini girano tra i partecipanti e annusano l’erba. In questo modo si possono combinare gli effetti benefici dell’attività fisica con gli effetti benefici sull’umore di un panorama davvero incantevole, oltre alla presenza di questi piccoli amici a quattro zampe, capaci di intenerire chiunque.

La classe è guidata dall’insegnate, Harry Parkes, e include anche una colazione genuina nella fattoria con la possibilità di partecipare a una sessione di coccole con i piccoli pelosi. Questa idea si basa sugli effetti positivi del pilates sul nostro corpo, migliorando la postura, rendendo più sciolti i movimenti e aumentando la flessibilità, ma anche sulla mente, però reinterpretata in maniera da essere anche divertente. Il Pilates si basa su una forte connessione tra mente e corpo, con esercizi pensati appositamente per un’azione mirata che agisca direttamente sulla muscolatura posturale, potenziando e rilassando ogni muscolo.

Il proprietario della fattoria, Chris Murray spiega in questo modo l’idea di base secondo cui: “L’attività fisica è una parte importante della nostra vita e non dovrebbe mai essere noiosa. Ci si può fare una bella risata ma comunque fare una buona sessione di Pilates. Ognuno di noi dovrebbe allenarsi con un sorriso e facendolo in compagnia di questi maialini è impossibile rimanere seri”.

A parte questa iniziativa inusuale, la fattoria propone ai visitatori diverse attività di campagna, come la raccolta di uova, la mungitura delle mucche, le coccole agli animali e attività specifiche pensate per i bambini. L’obiettivo è far conoscere e salvaguardare la natura, in questo è un’attività all’avanguardia riconosciuta come una delle più sostenibili del Sud del Devon, grazie all’utilizzo di pannelli solari, al riciclo dell’acqua potabile ma anche al supporto nei confronti di associazioni di volontariato che da sempre l’ha contraddistinta.

La storia di questa attività e del fondatore merita di essere conosciuta e se vi trovate da quelle parti, di visitarla, anche perché si trova in una delle zone più belle della campagna inglese, nel sud, famosa per le località di villeggiatura e la natura rigogliosa.