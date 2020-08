Gli eventi imperdibili di fine estate nei meravigliosi luoghi del FAI

editato in: da

Non occorre per forza raggiungere l’altro capo del mondo per vivere un’estate magica e unica, perché di esperienze uniche il nostro Paese ne ha da vendere. E questo lo sa bene il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che ha organizzato per la fine della stagione, degli eventi incredibili in alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese.

Grandi eventi di piazza, aperture diurne e notturne straordinarie, appuntamenti imperdibili per rafforzare ancora di più il legame tra gli italiani e la loro identità.

Il Fondo Ambiente Italiano, una fondazione italiana senza scopo di lucro, è da sempre attivo per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale che contraddistingue il nostro Paese.

Grazie agli eventi serali estivi, persone e luoghi tornano ad incontrarsi: aprono al pubblico ville d’epoca, palazzi storici e musei poco noti, ma anche gallerie d’arte, stazioni di treni, dimore private e torri solitarie. In occasione della fine dell’estate, il FAI organizza alcuni eventi, da Nord a Sud, assolutamente da non perdere.

Come il trekking al tramonto a Massa Lubrense, fino al 29 agosto, un percorso in alta quota tra Monte San Costanzo e Monte Croce, che farà scoprire alle persone un angolo incontaminato della Penisola sorrentina.

Un fascino, quello del panorama al tramonto, da vivere anche con gli aperitivi alle Saline Conti Vecchi, a Cagliari; un’occasione imperdibile, questa, che consente a chiunque scelga di partecipare all’evento di scoprire la magia dei colori della salina al tramonto. Non manca un tour in trenino tra fenicotteri, montagne di sale e vasche rosse, fino al 28 agosto.

Gli amanti della montagna, invece, non potranno perdere uno degli eventi più spettacolari del FAI, quello di un immersione totale tra i giganti della Sila. È prevista una speciale sessione di Yoga dedicata al risveglio corporeo e spirituale tra i monumentali pini larici della Riserva, il 16 e il 30 agosto.

A Padova, invece, giovedì 20 agosto, ci sarà l’apertura straordinaria serale di Villa dei Vescovi, un luogo privilegiato da cui guardare la volta stellata e trascorrere una serata magica tra arte e natura.

Dal 15 al 23 agosto, Il Bene FAI nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento, si svela al calar del sole. Dal tramonto, fino a notte inotrata, sarà possibile immergersi nella bellezza dell’antico giardino della Kolymbethra, ascoltando musica e degustando prodotti tipici locali.