Eurowings, voli in offerta per l’estate 2020 (e oltre)

Eurowings ha lanciato un’offerta low cost per prenotare i biglietti aerei a prezzi scontati fino a ottobre 2020. Oltre alle più belle città europee ci sono anche i voli a partire da 24,99 euro verso le nuove rotte estive.

Un’ottima occasione per prenotare per tempo le prossime vacanze estive o addirittura un weekend autunnale. Ma per l’autunno dell’anno prossimo.

Tra le nuove rotte dall’Italia ci sono voli da Firenze a Stoccarda. Questa città offre grandi possibilità di divertimento a chiunque voglia trascorrere un weekend all’insegna delle bellezze architettoniche e di paesaggio urbano. Sono moltissimi i luoghi di interesse dislocati in città. La città vecchia è assolutamente imperdibile. Il centro storico di Stoccarda è un’autentica perla dello stile teutonico. I tanti vicoli offrono scorci meravigliosi da percorrere e fotografare. Per gli amanti delle auto, è impossibile rinunciare a una visita nei due musei più importanti della città: il Museo Mercedes-Benz e il Porsche Museum.

C’è anche il nuovo volo da Cerona a Düsseldorf. Una delle città più eleganti, moderne e cosmopolite della Germania, è molto amata dai turisti che desiderano scoprire l’anima più autentica della Germania. Sono tante le cose da vedere in città: una delle prime cose da non perdere è il centro, Altstadt. La via principale, Bolkerstraße, è conosciuta come “il bar più lungo del mondo”. Questo lascia intendere molto bene l’anima festaiola e ricca di divertimento di Düsseldorf. Sempre nel cuore dell’Altstadt si trova Burgplatz, una delle piazze più vecchie delle città dominata dalla torre Schloßturm. È il punto di partenza perfetto per una passeggiata lungo il Reno. Tra i posti da visitare c’è sicuramente il distretto di Hafen, moderno, cosmopolita e innovativo. Fino agli Anni ’90 era un quartiere industriale, mentre ora ospita uffici, pub e ristoranti alla moda. È un quartiere molto amato dai giovani e dagli appassionati di architettura perché, proprio qui, ha sede il complesso residenziale che ha cambiato lo skyline di Düsseldorf: Neuer Zollhof, un quartiere di case, uffici e locali progettato dall’architetto Frank O. Gehry.

E infine c’è un nuovissimo volo da Lamezia Terme a Salisburgo. Bellissima città austriaca, il suo centro storico è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco e culla dell’arte barocca, oltre a essere la città natale di Mozart. In un weekend potrete esplorare tutte le attrazioni principali. Dai giardini di Mirabell a quelli di Hellbrunn, alla sua magnifica Fortezza di Hohensalzburg che domina la città dall’alto. Ci si può arrivare a piedi o, meglio ancora, con la funicolare panoramica.