D’estate scoppia la tendenza dei “meditation retreat”

Secondo un recente studio pubblicato su Science Daily è emerso che la vacanza all’insegna della meditazione permette di prolungarne i benefici, aumentando l’attività antivirale e migliorando la reazione biologica a sintomi depressivi e dovuti allo stress.

Dopo mesi di tensione dovuta al prolungato lockdown, dopo gli Stati Uniti esplode anche in Italia la tendenza di recarsi in quelle mete ritenute perfette per meditare ed effettuare ritiri di pratica interiore. Secondo una recente ricerca di Business Standard si stima che nel 2020 più di 55 milioni di americani abbiano iniziato a praticare yoga, forse proprio come conseguenza dell’isolamento.

E mai come quest’estate gli italiani trascorreranno le vacanze entro i confini nazionali andando alla ricerca di territori inesplorati, di percorsi enogastronomici e culturali, senza però rinunciare al benessere fisico e mentale della meditazione, di cui non possono più farne a meno.

I benefici della meditazione in vacanza

Ma non è tutto. Se già sono ben noti i benefici di una vacanza, ancora poco conosciuti sono gli effetti benefici derivanti da una villeggiatura all’insegna della meditazione. Da uno studio condotto dalla Scuola di Medicina Icahn del Monte Sinai, in collaborazione con l’Università della California e la Harvard Medical School pubblicato su Science Daily, è emerso che mettendo a confronto i due tipi di villeggiatura, quella all’insegna della meditazione permette di prolungare i benefici della vacanza, aumentando l’attività antivirale e migliorando la reazione biologica a sintomi depressivi. E ancora, l’esperienza interiore dell’eremitaggio, inteso come esperienza di profonda pacificazione del cuore e della mente, favorisce un sistema completo di rigenerazione e pacificazione del benessere psicofisico.

“L’Italia è una delle destinazioni predilette dai turisti nostrani e stranieri che vogliono sposare il benessere interiore con le bellezze naturali e paesaggistiche del nostro Belpaese”, ha spiegato Andrea Di Terlizzi, scrittore, studioso e Maestro di Scienze Interiori.

I 10 migliori “meditation retreat” in Italia

Quali sono le principali località dove è possibile sfruttare appieno i vantaggi dei “meditation retreat”? Ecco la classifica delle 10 mete italiane perfette per la meditazione secondo gli esperti:

1. La pace, l’energia delle montagne e dei boschi del Trentino amplificano i benefici fisici e mentali di chi sceglie questo territorio per fare meditazione.

2. L’aria satura e il rumore rilassante dello scorrere dell’acqua all’interno delle grotte di Villanova nel Friuli-Venezia Giulia rendono unica l’esperienza di meditazione accanto a maestri e professionisti.

3. Sul lungo pontile di Alassio, in Liguria, turisti e residenti hanno l’opportunità di partecipare a lezioni di yoga gratuite in una cornice pittoresca, tra il cielo e il mare.

4. Nel piccolo borgo di Cocconato, fra le Langhe e il Monferrato in Piemonte, si svolgono attività artistiche e culturali, percorsi di degustazione di vini e lezioni di yoga in mezzo ai vigneti.

5. La Val d’Orcia, in Toscana. con le sue colline ondeggianti impreziosite dagli alti cipressi offre un paesaggio e una pace ineguagliabile dove poter meditare.

6. Sull’esteso litorale di Cervia, in Emilia Romagna, si tengono lezioni di yoga e meditazione direttamente sulla battigia al tramonto.

7. La zona di Assisi e di Terni, nel cuore verde dell’Umbria. ospitano una ricca offerta di strutture e centri dove si può praticare meditazione e discipline similari.

8. Nel cuore del Salento, in Puglia, fra trulli e immensi campi di ulivi secolari, sorgono masserie e resort che offrono corsi di yoga con la partecipazione di maestri provenienti da tutto il mondo.

9. Tra le piccole rocciose e silenziose calette della Sardegna si può godere completamente dei benefici della meditazione cullati dal rumore delle onde del mare.

10. Nell’isola di Filicudi, la più piccola delle isole Eolie, e nelle campagne ragusane in Sicilia vengono organizzati ogni anno seminari e corsi di yoga e meditazione.