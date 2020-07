Estate a Parigi: ecco il drive-in galleggiante sulla Senna

editato in: da

Andare al cinema d’estate vi sembra una pessima idea? In effetti, molto meglio godere delle tiepide serate all’aperto: e se non volete comunque rinunciare ad un bel film, la risposta è il drive-in. Magari quello di Parigi, che sta organizzando un’esperienza fantastica sulle rive della Senna.

Sono molte le località turistiche in pieno fermento che stanno predisponendo ampi spazi aperti dove installare un maxi schermo per il drive-in: è infatti il modo perfetto per coniugare il desiderio di tornare al cinema e la necessità di rispettare le vigenti misure di sicurezza volte ad affrontare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. La città di Parigi, tuttavia, ha deciso di sorprendere residenti e turisti con una sorpresa a dir poco eccezionale. Il suo sarà il primo cinema galleggiante sulla Senna, che verrà inaugurato con l’apertura della nuova stagione balneare parigina.

Per chi non lo sapesse, infatti, anche la capitale francese ha la sua spiaggia: si chiama Paris Plages, ed è un evento davvero unico. Come accade ormai dal 2002, ogni anno lungo la riva destra della Senna viene ricreato un lido con oltre 5.000 tonnellate di sabbia. Ombrelloni, sdraio, bar e tutte le attività balneari arrivano così nel cuore di una città che, pur lontanissima dal mare, ha deciso di non rinunciare alle classiche vacanze estive.

È proprio qui che aprirà il Cinéma sur l’Eau, il drive-in sulle placide acque del fiume che attraversa Parigi. Il 18 luglio 2020, giorno in cui verrà inaugurata la stagione estiva di Paris Plages, avverrà una proiezione speciale che permetterà ad alcuni fortunati di sperimentare un’emozione davvero fantastica. Sul Bassin de la Villette, il più grande bacino artificiale della città (le cui sponde accolgono due multisala molto conosciuti tra gli appassionati di cinema), verranno messe a disposizione 38 barche elettriche da cui assistere al film Le Grand Bain, di Gilles Lellouche.

La proiezione del film è gratuita, ma per aggiudicarsi un posto a bordo è necessario registrarsi sul sito ufficiale e incrociare le dita: i fortunati vincitori potranno provare un’esperienza cinematografica d’eccezione. Sono inoltre disponibili 150 sedie a sdraio nell’area di Paris Plages, così da permettere ad altri spettatori di assistere allo spettacolo dalle sponde della Senna. Non è un’idea geniale?