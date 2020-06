Estate italiana: le nuove offerte di Italo treno

editato in: da

Italo, l’impresa italiana che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità, è pronta a far vivere un’estate all’insegna delle bellezze nazionali per vacanze indimenticabili. Grazie alla promozione “Estate italiana”, valida entro le ore 15 del 22 giugno, si può viaggiare dal 30 giugno al 5 settembre in tariffa Economy – in ambiente smart, comfort e prima – a prezzi davvero molto convenienti con sconti che vanno dal -30% al -70%.

Un’occasione unica per raggiungere da Roma Termini, per esempio, la stazione di Vibo-Pizzo e visitare il cuore della Calabria. Il viaggio di sola andata a luglio, in Economy, costa 43,90 euro a cui verrà poi aggiunto lo sconto clienti Italo Più Base o Italo Più Privilege, in base alla categoria di appartenenza. Questa è di certo la meta ideale per una vacanza da passare al mare, tra sole e relax, godendo della bellezza della Costa degli Dei, ovvero una lunga striscia di spiagge meravigliose circondato da un mare cristallino su cui si affacciano città come Tropea, Pizzo, Capo Vaticano. Mete di mare, ma anche di cultura per esplorare il territorio e lasciarsi affascinare.

Da Milano Centrale, poi, sarà facile salire in carrozza verso la Romagna. Un viaggio in Economy verso Riccione, nel mese di luglio, costa 21,90 euro a passeggero, solo andata e senza lo sconto applicato. Una volta qui si potrà fare il pieno di sole e divertimento, scoprire le spiagge più belle dell’Emilia Romagna come Rimini, Miramare e Cattolica e gustare fantastici piatti di pesce, piadine e crescioni. Inoltre, sempre per la Romagna si possono valutare anche esclusive offerte dedicate per chi viaggia da Bologna e Milano, con biglietti a partire a 9,90 euro a tratta, fino ad esaurimento dei biglietti disponibili.

Infine, chi ha sempre voluto scoprire il Cilento ora può approfittare delle promozioni Italo e raggiungere, per esempio, la città di Sapri. Un viaggio qui, sola andata, da Bologna Centrale costa 69,90 euro a cui va aggiunto sempre lo sconto riservato ai clienti di Italo. La bella cittadina, che si affaccia sul Golfo di Policastro, in Campania, è stata scelta anche come set per qualche scena del film di James Bond “No Time Die”. Non solo mare, ma anche altre belle zone da esplorare, per lunghe passeggiate immersi nella natura, magari alla scoperta del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e verso zone antiche con testimonianze romane.

Insomma, le tappe tra cui scegliere per passare un’estate diversa dal solito sono davvero tante anche perché il servizio ad Alta Velocità di Italo, con l’estate, ha raddoppiato i viaggi giornalieri arrivando a ben 48 corse permettendo così di raggiungere in poco tempo anche la Riviera romagnola, la Calabria e il Cilento.

Per approfondire l’offerta nel dettaglio e scoprire il prezzo finale basta accedere alla propria area personale, sia sul sito di Italo che sull’apposita app. Gli sconti, infatti, sono validi esclusivamente per i clienti Italo Più Base e Italo Più Privilege e la promozione è soggetta a disponibilità di posti e tratte e non è cumulabile con altre iniziative.