Estate in Italia: le offerte Italo per esplorare il Belpaese

Estate 2020, l’estate della riscoperta della nostra bella Italia e di vacanze indimenticabili tra le meraviglie dello Stivale. E le offerte di Italo, l’impresa italiana che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità, vanno proprio in questa direzione.

Preparatevi, allora, a un’incredibile estate tutta italiana e all’imbarazzo della scelta per quanto riguarda mete, sconti e offerte se decidete di viaggiare in treno. I clienti iscritti a Italo Più, acquistando un biglietto entro le ore 15 del 29 giugno e viaggiando dal 7 luglio al 5 settembre, avranno sconti dal 30% al 80%. La promozione è valida in Smart, Comfort e Prima e mette a disposizione 220.000 posti.

Ma non è tutto. Chi acquista un biglietto e viaggia entro il 13 settembre, raddoppierà i punti Italo Più andando alla scoperta delle nuove tratte proposte: un’occasione da non perdere per raggiungere la Costa Adriatica e la Calabria.

Con partenza da Milano, Bologna o Reggio Emilia, la vostra meta dell’estate potrebbe allora essere il Mare Adriatico con le località vacanziere per eccellenza di Rimini e Riccione o, perché no, città d’arte come Pesaro e Ancora che uniscono la storia al turismo balneare.

Ancora, potrete vivere un’estate italiana partendo da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno per raggiungere la Calabria, una terra tutta da scoprire con un patrimonio unico di cultura, storia e natura. Vi aspettano Reggio Calabria, la Città dei Bronzi, Agropoli, la Porta del Cilento, Vallo della Lucania, l’antico Castrum Cornutum, Sapri con il Golfo di Policastro, Lamezia Terme, Paola, la rinomata meta turistica di Scalea e il mare di Rosarno e di Vibo-Pizzo, nell’insuperabile Costa degli Dei.

E, infine, una chicca da non perdere: l’ammaliante e intramontabile Venezia che Italo invita ad ammirare grazie a 7 collegamenti al giorno da Milano a partire dal 2 luglio. Potrete, così, tornare al cospetto della Serenissima e goderne tutto il fascino romantico e la meraviglia storica e architettonica che la caratterizza da sempre.

Salotto d’Europa, sa sorprendere ogni volta con la suggestiva Piazza San Marco, la Basilica e il Campanile, il Canal Grande, il Ponte di Rialto e infinite mete, note e meno note, tutte da vivere e rivivere ancora e ancora.