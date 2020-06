Estate a Cannes: ora la Costa Azzurra è low cost

editato in: da

La Croisette, le boutique griffate, gli yacht milionari, i bolidi che sfrecciano e i lussuosissi hotel che solitamente ospitano star di Hollywood (specie durante il Festival del Cinema), magnati e teste coronate. Questa è Cannes. Una splendida ed elegante città di mare nel Sud della Francia dove fare lo struscio durante una vacanza sulla Costa Azzurra.

Chi vuole respirare il lusso è qui che viene solitamente. Soggiornando, magari, nelle cittadine meno note della costa o nell’immediato etroterra. Mai come quest’anno, invece, ci si può permettere di trascorrere una vacanza a Cannes.

Gli hotel della città hanno lanciato un’offerta regalando una notte prenotandone almeno tre. L’offerta è valida fino al 30 settembre, ma sono disponibili solo 5.000 soggiorni, quindi vale la pena prenotare in fretta. Chi arriva in auto avrà anche diritto al parcheggio gratuito in uno degli otto parking pubblici, molti dei quali coperti.

Si potrà trascorrere una villeggiatura all’Hôtel Barrière Le Majestic o al Martinez, i più famosi cinque stelle della Costa Azzurra, proprio come delle vere celebrity, ma anche in strutture più raccolte (e meno costose) a due passi dal mare.

Il mare è infatti il protagonista indiscusso di questa località costiera francese. Qui le spiagge di sabbia dorata si estendono lungo tutta la città che s’affaccia su un bel mare dal colore azzurro. Non a caso Cannes vanta il titolo di “Regina della Costa Azzurra” e non soltanto per la fama legata ai suoi grand’hotel e alle kermesse del Palazzo dei Festival e dei Congressi, ma proprio per le sue bellezze naturali.

Adagiata in una vasta baia, Cannes è delimitata a Ovest dai contrafforti del massiccio dell’Esterel – da cui parte un meraviglioso tratto di costa rocciosa di colore rosso tra cui si nascondono bellissime cale delle acque smeraldo – e a Sud-Est dalle isole di Lérins, Saint-Honorat, che ospita un convento e che si raggiunge con un traghetto privato (dove, in teoria non si potrebbe fare neanche il bagno), e Sainte-Marguerite, molto più turistica e frequentata. Entrambe ottime per una gita in giornata.

A Cannes c’è una città “nuova” con palazzi moderni e in stile Liberty, negozi, hotel e locali, ma anche l’antico borgo marinaro, il “Suquet“, sviluppatosi intorno al vecchio porto, pieno di viuzze tortuose e di vicoli pittoreschi che si inerpicano dal porto fin sulla collina.Questo è il regno dei bristrot, ce n’è uno dopo l’altro dove gustare i piatti tipici del Sud a prezzi modici.

Il Suquet è dominato dalla chiesa di Notre-Dame-de-pins, in stile gotico provenzale e venerata dai pescatori per le sue facoltà miracolose. Più antica e parzialmente fortificata è la Chapelle-Sainte-Anne, accanto alla quale la Tour du Suquet offre uno straordinario panorama della città, compreso il bellissimo castello.