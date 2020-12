Emirates, la compagnia vince il titolo di “Airline of the year&#...

editato in: da

Nel corso dell’ultima edizione degli Aviation Business Awards, la compagnia aerea a ricevere il titolo di “Airline of the year” è la Emirates: il prestigioso riconoscimento premia i suoi sforzi per le iniziative messe in atto durante la pandemia in modo da garantire sicurezza e comfort ai viaggiatori.

Il 2020 è stato un anno decisamente particolare, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo tuttora vivendo. Le conseguenze della pandemia di Covid-19 hanno avuto impatto negativo sul settore turistico, e sebbene le più recenti notizie a livello globale facciano ben sperare in una lenta ripresa verso la normalità, è innegabile che ancora per molto tempo dovremo affrontare un radicale cambiamento nel nostro modo di viaggiare.

Proprio per la sua flessibilità nell’adottare nuove strategie e rispondere così alle rinnovate esigenze dei passeggeri, Emirates si è mostrata leader nel settore e ha ottenuto il titolo di “Airlines of the year”. Molteplici sono le misure innovative che la compagnia aerea ha fatto proprie per far sì che i viaggiatori potessero volare in tutta comodità e sicurezza, con un occhio di riguardo ovviamente anche per i suoi dipendenti. E tutto questo sin dall’inizio della pandemia.

Emirates è stata tra le prime compagnie a introdurre nuovi protocolli di sicurezza per il personale di bordo e di terra, a distribuire kit igienici gratuiti ai passeggeri e a dotarsi di tutte le protezioni necessarie per evitare il diffondersi del contagio al check in e all’immigrazione – incluso ovviamente l’uso di mascherine e di guanti. Sempre in aeroporto, ha implementato scanner termici e chioschi automatici adibiti al check in e alla consegna dei bagagli, così da ridurre al minimo il contatto tra le persone.

Naturalmente, le novità in fatto di sicurezza proseguono anche a bordo. Per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti, sugli aerei Emirates che percorrono tratte dalla durata superiore a 1 ora e mezzo è prevista l’igienizzazione dei sanitari ogni 45 minuti. Tutti i servizi sono stati ripensati per garantire il distanziamento sociale ed evitare il più possibile il contatto interpersonale. Grazie ai suoi sforzi, il Safe Travel Barometer l’ha riconosciuta come compagnia aerea più sicura al mondo.

L’attenzione per i passeggeri prevede anche una maggior flessibilità nelle condizioni di prenotazione e l’introduzione di un’assicurazione di viaggio multirischio totalmente gratuita. Quest’ultima è una polizza che copre i costi non solo per il Covid-19, ma anche per eventuali incidenti durante il viaggio, per la perdita di effetti personali e molto altro ancora.