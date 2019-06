Il volo più corto a bordo di un Airbus A380 dura solamente un’ora

editato in: da

Emirates continua a stupire i propri passeggeri e, dopo essere diventato il principale operatore di Airbus 380 (la produzione si interromperà a breve), ha annunciato l’avvio del volo più breve al mondo sul gigantesco jumbo, battendo il proprio stesso record.

Svariate le compagnie che, anno dopo anno, si contendono il titolo per il volo più lungo al mondo. La Emirates invece si dirige in direzione opposta, annunciando con grande orgoglio il volo più breve al mondo, portato a termine però sull’aereo commerciale più grande in assoluto, l’A380. Un bolide a due piani che l’1 luglio darà il via a una rapida tratta tra Dubai e l’aeroporto internazionale di Muscat. Due viaggi al giorno per coprire la distanza di 340 km che separa le due città. Il tutto, in poco più di 1 ora di volo.

Un risultato che andrà a superare il precedente record per il volo più breve al mondo su di un A380, detenuto proprio dalla Emirates, che tenta di alzare costantemente l’asticella in termini di qualità ed efficienza dei servizi in volo. Nello specifico il precedente risultato era stato ottenuto per la tratta da Dubai a Doha, pari a 370 km. Uno score per il momento non aggiornabile, considerando come siano stati cancellati tutti i voli su questa specifica tratta. Il tutto è avvenuto nel 2017, in seguito allo scontro diplomatico tra il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti.

Emirates propone voli verso l’Oman fin dal 1993, con tre voli al giorno impegnati sulla tratta verso Muscat, tutti sfruttando dei Boeing 777. L’idea è però quella di affidare l’intero servizio unicamente agli Airbus 380. Uno scenario che consentirà ai clienti di sperimentare a bordo i prodotti realizzati dalla compagnia per coccolare i propri clienti.

Qualora si stia organizzando una vacanza in questi splendidi territori, è bene sapere come il primo volo da Dubai parta alle 8.25 del mattino, mentre l’ultimo decollrà alle 16.10. Verrà rispettata la consueta sistemazione a tre classi, potendo scegliere il mondo in cui farsi coccolare, dalla Economy alla First Class, con 429 posti a disposizione nella prima, 76 nella Business e 14 suite private di lusso sul ponte superiore, in prima classe.