Elysium, la Las Vegas europea che nascerà in Spagna

editato in: da

Hotel di lusso, casinò, ville, un centro commerciale, un parco acquatico, un auditorium per gli eventi: Elysium avrà molto di Las Vegas. Solo che, anziché trovarsi negli Stati Uniti, nascerà in Spagna.

Sarà una “smart city”, Elysium. Un progetto innovativo, che in Europa non è eguali. Ad annunciare la sua nascita è stato il colosso statunitense Cora Alpha, che si occuperà della sua realizzazione. Dove sorgerà la città? A Castilblanco, nell’Estremadura. Qui, entro il 2023 si potrà visitare e soggiornare in una città che un po’ ricorderà Las Vegas e un po’ un grande parco divertimenti. Ma che, tutt’intorno, avrà sentieri per i trekkers e per i cicloturisti.

Si svilupperà intorno al fiume, Elysium, e la sua costruzione avverà in due fasi: la prima, che sarà ultimata entro il 2023, vedrà nascere un hotel 5 stelle con casinò e uno a 4 stelle, un parco a tema, un parco acquatico, un centro conferenze, un campo da golf a 18 buche, un’arena per sport e concerti omologata per i match calcistici, un porto e uno spazio dedicato ai festival. La seconda fase – che sarà completata nel 2028 – vedrà lo sviluppo di altri cinque o sei hotel, una pista per la Formula Uno e diverse altre attrazioni che la compagnia ancora non ha reso note.

Perché proprio la Spagna, per la Las Vegas d’Europa? Perché – come ha spiegato Cora – il suo clima è simile a quello della California del Sud, e quella individuata è una location splendida, sulla cima di una collina e con vista sul fiume. Una posizione strategica, a un’ora e mezza da Madrid.