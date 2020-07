easyJet ci ripensa: voli scontati per la Calabria

editato in: da

La Calabria è una terra splendida, ricca di bellezze naturali e di deliziosi borghi tutti da scoprire, di spiagge favolose e di città d’arte che vi lasceranno a bocca aperta. E adesso, con easyJet potrete concedervi una vacanza low cost approfittando della sua incredibile offerta.

Nelle scorse settimane, la compagnia aerea low cost era finita nella bufera a causa di una – ad onor del vero terribile – descrizione della bellissima Calabria inserita sul suo sito ufficiale. Una svista che ha fatto infuriare migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte d’Italia (se non del mondo, addirittura), a riprova di come la “regione dei due mari” sia apprezzata dai turisti sia per le sue splendide località che per il calore dell’accoglienza dei suoi cittadini. Per farsi perdonare di questa leggerezza, easyJet ha deciso di dedicare alla Calabria proprio una delle sue strepitose offerte.

Acquistando un volo per Lamezia Terme entro domenica 12 luglio, potrete trovare biglietti scontati del 30%. La promozione è valida su voli selezionati da effettuarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 ottobre 2020, ed è disponibile solamente un numero limitato di posti, quindi dovrete affrettarvi e cogliere l’occasione al balzo. Inoltre, questo è proprio il momento giusto per prenotare un viaggio, dal momento che la compagnia aerea ha fatto sapere di aver modificato la propria policy per il cambio volo: attualmente, non ci sono tasse da pagare e il cambio è gratuito (ad eccezione dell’eventuale differenza di prezzo del biglietto) se effettuato fino a 14 giorni prima della partenza.

E allora, cosa aspettate? La Calabria vi attende con le sue incredibili sorprese: se siete alla ricerca di qualche località estiva dove trascorrere le vostre giornate, avrete solo l’imbarazzo della scelta. Dalla famosissima Tropea, una delle mete balneari più rinomate d’Europa, al litorale di Roseto Capo Spulico, dove potrete fare il bagno all’ombra di un suggestivo castello – passando per tante altre spiagge bellissime come quelle della favolosa Costa degli Aranci.

Chi invece cerca una vacanza a contatto con la natura, l’entroterra calabro offre lo splendido panorama del Parco Nazionale della Sila, dove dedicarsi al trekking e a lunghe passeggiate nel verde incontaminato. Infine, non perdete l’occasione di gustare alcune delle prelibatezze tipiche regionali – la ‘nduja è solo una delle tante leccornie che potrete apprezzare. Ricordate, però, che per andare in Calabria è necessario registrarsi presso questo sito: pochi semplici click vi separano da una vacanza incredibile.