easyJet: per pochissimi giorni voli low cost sconti fino al 20%

Dove andare al mare quest’inverno: le mete vicine e low cost

È questo il momento migliore per prenotare il vostro prossimo viaggio: una bella vacanza, per concedersi una breve fuga dai rigori invernali o per ammirare le meraviglie di qualche affascinante città d’arte in giro per l’Europa. Le possibilità sono pressoché infinite, e grazie alle offerte easyJet potrete anche risparmiare sul volo aereo.

La celebre compagnia low cost ha infatti deciso di inaugurare la sua stagione invernale con una promozione molto interessante, soggetta però a limitazioni. Stiamo parlando di una vendita flash, che durerà solamente sei giorni. Dal 31 ottobre al 5 novembre 2019 è possibile prenotare qualsiasi volo easyJet con il 20% di sconto, fino ad esaurimento dei 65.000 posti messi a disposizione dal vettore. L’offerta è valida per i viaggi che verranno effettuati nel periodo compreso tra il 18 novembre 2019 e il 29 febbraio 2020.

Potrebbe essere l’occasione giusta per regalarsi un’indimenticabile vacanza: potrete scegliere alcune tra le più belle città europee dove trascorrere le feste di Natale o il Capodanno. La rete easyJet è piuttosto vasta e collega l’aeroporto di Milano Malpensa con i principali hub d’Europa, quindi troverete sicuramente l’opzione più adatta alle vostre esigenze.

Qualche esempio? Potrete viaggiare a Londra a partire da 8,99€ (solo andata), per respirare la tipica atmosfera inglese natalizia e dedicarvi ad un po’ di shopping. Oppure potrete concedervi una vacanza romantica a Parigi a partire da 9,99€: durante il periodo invernale, la città si illumina e diventa ancora più affascinante. Tra le mete preferite dai turisti nei mesi più freddi ci sono anche bellissime città d’arte come Madrid, Praga e Amsterdam, ciascuna con i suoi piccoli segreti tutti da scoprire.

Se siete invece tra coloro che stanno già attendendo con impazienza che torni la stagione calda, potrete scegliere qualche destinazione esotica. Le Canarie offrono ad esempio un clima mite in qualsiasi periodo dell’anno, con temperature piacevoli che permettono qualche tuffo fuori stagione. Anche in Egitto la colonnina di mercurio non scende (quasi) mai sotto i 15° C: Marsa Alam potrebbe dunque essere la meta perfetta per voi che amate le acque cristalline e le spiagge bianche.

Aqaba, in Giordania, è uno dei luoghi più affascinanti di tutti i tempi per fare snorkeling e per dedicarsi alle immersioni, nel cuore della sua splendida barriera corallina. E a poca distanza potrete ammirare la splendida Petra, dove regalarsi alcuni emozionanti momenti a spasso nel tempo.