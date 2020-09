easyJet, voli in offerta a 19 euro per viaggiare in tutta Italia

editato in: da

easyJet ha lanciato la prima offerta post-vacanze con 14.000 posti a prezzo stracciato verso tantissime destinazioni in Italia a partire da 19 euro a tratta, bagaglio incluso. L’offerta scade giovedì 3 settembre alle 9. Poche ore per prenotare il prossimo viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese, quindi.

Un’ottima occasione per organizzare un weekend da Nord a Sud dello Stivale. Tra le novità della compagnia aerea ci sono i nuovi voli per la Sicilia. easyJet, infatti, decollerà da Milano Malpensa con 7 voli giornalieri per Catania e 5 per Palermo.

Tra mare, spiagge, città d’arte, borghi e gastronomia la Sicilia è una meta che può accontentare ogni tipologia di turista alla ricerca del proprio ideale di vacanza.

Tra le offerte low cost anche i voli per la Puglia a Bari e Brindisi. Quest’ultima, porta del Salento, è una meta perfetta per il prossimo viaggio, sia esse un long weekend di sole o addirittura una vacanza intera.

Il Salento viene anche chiamato “le Maldive d’Italia” per via del suo mare spettacolare e delle sue spiagge bianche favolose, che nulla invidiano alle località balneari tropicali. Tra le più belle, Punta della Suina e Punta Prosciutto. Bari ha, invece, il lungomare tra i più belli d’Italia, e poi c’è Bari Vecchia, affascinante per le fortezze e i palazzi nobiliari. Ma anche qui non mancano spiagge da favola, come quella di Monopoli o di Molfetta.