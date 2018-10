easyJet torna a volare sul Mar Rosso

editato in: da

La compagnia aerea easyJet ha lanciato un nuovo volo diretto sul Mar Rosso.

Il nuovo volo parte due volte alla settimana (mercoledì e domenica) da Milano Malpensa diretto a Hurghada.

I prezzi sono decisamente convenienti: se si sceglie di andare in vacanza per una settimana, si viaggia con circa 200 euro A/R.

Per il momento il nuovo collegamento tra Italia ed Egitto è operativo per l’orario invernale. Poi si vedrà. L’importante è che gli italiani possano svernare sulle spiagge egiziane e possano fare snorkeling sulla barriera corallina della località del Mar Rosso.

Il nuovo collegamento testimonia l’impegno della compagnia nel ristabilire i flussi turistici tra i due Paesi. Negli ultimi anni, infatti, il turismo verso l’Egitto ha subito un forte calo di attrattività causando la cancellazione di diversi collegamenti.

Ultimamente, però, essendo l’Egitto tornato a essere una meta di vacanza sicura, gli italiani sono tornati in Egitto.

Hurghada è nata come località di villaggiatura degli egiziani. Ma ben presto è stata scoperta anche dagli stranieri che hanno iniziato a frequentarla assiduamente.

Oltre alle sue splendide spiagge, Hurghada vanta la più bella barriera corallina, apprezzata non soltanto da chi pratica snorkeling, ma soprattutto dai diver.

Da qui si raggiungono diversi siti d’immersione e isole. Uno dei paradisi tropicali del Mar Rosso maggiormente apprezzati dai turisti è il Parco Nazionale dell’Isola di Giftun, un’area protetta famosa per la sua colorata foresta di coralli e la grande varietà di pesci. Raggiungibile in poco tempo con la barca, l’isola è un must per gli amanti dei fondali che possono incontrare tartarughe marine, razze, delfini e coloratissimi pesci tropicali.

Sull’isola si trova anche la splendida spiaggia di Mahmya, un piccolo angolo di paradiso incontaminato dove godersi il massimo del relax sulla spiaggia e fare spensierate nuotate nelle acque cristalline.