Easyjet: 25% di sconto su 150.000 posti

Cosa c’è di meglio di un bel viaggio sotto l’albero? Lo sa bene easyJet, che ha ufficialmente dato inizio ai saldi di stagione.

La nota compagnia low cost mette a disposizione da oggi, e fino al prossimo 10 gennaio, sconti del 25% su oltre su 150.000 posti e vacanze verso meravigliose destinazioni in Europa. Le offerte sono valide per viaggiare su tratte selezionate da e per l’Italia dal 30.01.19 al 03.07.19, con condizione d’acquisto di due tratte nella stessa transazione. Per quanto riguarda la sistemazione, si potrà scegliere tra una serie di Hotel presenti sul sito ed evidenziati dall’etichetta “sconti”: le promozioni sono comunque limitate a soggiorni che prevedano una vacanze per 2 adulti in camera doppia con voli di andata e ritorno.

Tra le destinazioni ci sono ovviamente alcune tra le più gettonate d’Europa. Potrete ad esempio volare da Milano a Praga soggiornando per tre giorni nel centralissimo Hotel Kinsky Garden per 102.93 euro dal 30 gennaio 2019. La capitale della Repubblica Ceca sotto la neve si annuncia uno spettacolo imperdibile: potrete perdervi tra le piccole vie del centro storico, ammirare il suggestivo Ponte Carlo o ascoltare un concerto di musica classica in una delle Chiese cittadine. Senza contare i fiumi di birra a prezzi stracciati.

Se invece partite da Roma Fiumicino potreste optare per un classico senza tempo: Londra. Soggiornare nella capitale inglese dal 31 gennaio per 3 notti al Queens Park vi costerà solo 139.26 euro. Le attrazioni della City sono moltissime, ma per un periodo limitato non possono mancare una sosta con foto di rito a Buckingham Palace, una passeggiata tra le bancarelle di Camden Town ed una sosta in uno dei tipici pub di Covent Garden. Se invece amate l’arte, avrete moltissimi musei tra cui scegliere: dal British Museum alla National Gallery, passando per il Victoria and Albert Museum c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Sognate da sempre una romantica fuga a Parigi? Tra le offerte più convenienti anche un soggiorno di tre giorni con partenza da Napoli il 30 gennaio 2019 a 159.87 euro. La Ville Lumiere è la meta ideale per giovani coppie, con la romantica Montmartre e la riva della Senna, ma anche una destinazione per gli amanti della moda e dello shopping. Per non parlare poi di arte e divertimento, con i celebri musei e il Moulin Rouge. Insomma, non resta altro che prenotare.